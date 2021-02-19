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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Kar üzerinde atlarıyla birlikte kayak yaptılar

Kar üzerinde atlarıyla birlikte kayak yaptılar

Karda atlarıyla birlikte kayak yapan sporcuların görüntüsü

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

Sosyal Medya Yan Etki Karahisar Forma 


- Afyonkarahisar’da bulunan Frig Vadisi’nde Döğer Boyu Atlı Spor Kulübü üyeleri kar üzerinde atlı kayak yaptılar. Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine Bağlı Döğer beldesinde bulunan Frig Vadisi’nde Döğer Boyu Atlı Spor Kulübü üyeleri farklı bir etkinliğe imza attı. Atlarıyla birlikte vadide karın keyfini çıkartan kulüp üyeleri atların ardına bağladıkları iplerle tutunarak kayak yaptılar. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte büyük beğeni toplayan etkinlikte atlarında performansı göz doldurdu.
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