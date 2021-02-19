Kar üzerinde atlarıyla birlikte kayak yaptılar

- Afyonkarahisar’da bulunan Frig Vadisi’nde Döğer Boyu Atlı Spor Kulübü üyeleri kar üzerinde atlı kayak yaptılar. Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine Bağlı Döğer beldesinde bulunan Frig Vadisi’nde Döğer Boyu Atlı Spor Kulübü üyeleri farklı bir etkinliğe imza attı. Atlarıyla birlikte vadide karın keyfini çıkartan kulüp üyeleri atların ardına bağladıkları iplerle tutunarak kayak yaptılar. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte büyük beğeni toplayan etkinlikte atlarında performansı göz doldurdu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım