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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kar uyarısı yapılan Iğdır, beyaz gelinliğini giydi

Kar uyarısı yapılan Iğdır, beyaz gelinliğini giydi

IĞDIR ŞEHİR MERKEZİNDEN KAR YAĞIŞINDAN DETAY

Hava Sıcaklığı Kar Kalınlığı Gesi Kar Yağışı Kar Uyarısı 

-GECE SAATLERİNDE KAR YAĞIŞINDAN DETAY

( IĞDIR ) - IĞDIR

- Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Iğdır için yaptığı kar uyarısı sonrası gece saatlerinde başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Coğrafi konumu ve iklim şartları dolayısıyla 'Doğu'nun Çukurovası' olarak nitelendirilen Iğdır’da kar yağışı etkili oldu. Gece başlayan kar yağışı ile birlikte şehir beyaza büründü. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Iğdır’da şehrin simgesi olan leyleklerin heykelleri kartpostallık görüntüler oluştu. Gece saatlerinde başlayan yağış sonrası sürücüler de yolda sıkıntılar yaşadı. Iğdır’da hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçülürken köylerde ise kar kalınlığı yaklaşık 25 santimetre olarak ölçüldü. (SY-AT)
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