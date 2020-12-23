-Kaza yapan araç - - -görüntüler van ftp adresinde
( HAKKARİ ) HAKKARİ
- Hakkari’nin Şemdinli-Yüksekova kara yolunda kar temizleme çalışması yapan iş makinesi devrildi. Karayolları 114. Hakkari Şube Şefliğine bağlı ekipler, etkili olan kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçti. Ekipler, 7/24 kara yolunu ulaşıma açık tutmak için küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor. Şemdinli-Yüksekova kara yolunda çalışma yapan bir iş makinesi de Güzelkonak bölgesinde devrildi. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. (AK-MSA-Y)
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