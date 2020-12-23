Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Kar temizleme çalışması yapan iş makinesi devrildi

- Kar temizleme çalışması yapan iş makinesi devrildi

Karayolları ekiplerinin çalışması

Kar Temizleme İş Makinesi Gesi Kar Yağışı 

-Kaza yapan araç
-
-
-görüntüler van ftp adresinde

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Şemdinli-Yüksekova kara yolunda kar temizleme çalışması yapan iş makinesi devrildi. Karayolları 114. Hakkari Şube Şefliğine bağlı ekipler, etkili olan kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçti. Ekipler, 7/24 kara yolunu ulaşıma açık tutmak için küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor. Şemdinli-Yüksekova kara yolunda çalışma yapan bir iş makinesi de Güzelkonak bölgesinde devrildi. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. (AK-MSA-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement