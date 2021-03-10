Kar suları eridi, tabiat harikası şelaleler coştu

--şelalelerden detaylar

--şelalelerden akan kuvvetli sudan görüntü

--yağmur uslu konuşması



( BURSA -ÖZEL)- Eriyen karlarla birlikte doğa harikası şelaleler gürül gürül aktı BURSA



- Bursa'da kar sularının erimesiyle birlikte tabiat harikası şelaleler coştu. Kurak geçen kışın ardından Bursa'ya kar yağdı. Tabiat harikası şelalelerde sular azalmıştı. Yağan karların erimesiyle birlikte Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Suuçtu, Şapçı ve Kurtdere şelalesinde su seviyesi arttı. Şelalelerden akan kuvvetli su sebebiyle vatandaşlar gürültüden ne konuştuğunu duyamıyor. Eriyen kar suları gürül gürül akan şelâlelere ayrı bir güzellik kattı. İlçede bulunan şelâleleri ziyaret eden minik Youtuber Yağmur Uslu, şelaleleri tek tek ziyaret edip bunları tanıttı. Yaşadığı ilçenin tabiat harikası olduğunu ifade eden Yağmur Uslu, "Kurak geçen kışın ardından kar yağdı. Yağan karlar havaların ısınmasıyla birlikte eridi. Eriyen karlarla birlikte ilçemizde bulunan Suuçtu, Şapçı ve Kurtdere şelalelerinin su seviyesi normalinin üzerinde akmaya başladı.

Gürültüden kendi konuştuğumuzu anlayamıyoruz. Yaşadığım ilçemde bulunan bu doğa harikası şelâleleri herkesin ziyaret etmesini tavsiye ederim" dedi.





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