Kar savaşçılarının 1825 metre rakımlı karayolunda zorlu mesaisi

--Karayolları ekiplerinin kar kürüme ve püskürtme çalışmaları

--Karayolları bakımevinde yemek pişirme

--Aşçının yemek pişirmesi

--Aşçı Mustafa Gülnar öle röp.

--Greyder operatörü Recep Örnek ile röp.

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-Görüntü Kafede



( ANTALYA - ÖZEL)- Haftalarca evlerine gitmiyor yolları açık tutmak için gece gündüz çalışıyorlar- Karayolları Alacabel ekibi Antalya-Konya karayolunu açık tutmak için 7/24 görev başında ANTALYA



- Karayolları 3. Konya Bölge Müdürlüğü 36. Şube Şefliği Alacabel Bakımevi ekipleri, Mart ayının son günlerinde Antalya-Konya karayolunda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Günlerce evlerine gitmeden bakımevinde sabahlayan ve özellikle Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde çetin geçen kış şartlarından yolculuk yapanların etkilenmemesi için gece gündüz yollara koyulan Karayolları 3. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, mesai gözetmeksizin kar, tipi, soğuk hava demeden aralıksız çalışıyor. Kış aylarında Alacabel Bakımevinde kalan kar savaşçılarının kullandıkları araçlar soğuk kış şartları ve yoğun kar yağışına sürekli hazır oluyor. Halkın yollarda kalmaması için hemen göreve çıkan ekipler, sorumluluk alanlarındaki Akseki’nin Yarpuz Mahallesi ile Tınaztepe yolunda 24 saat esasına göre kar temizleme çalışması yapıyor. Kar yağışı olan günler başta olmak üzere haftanın hemen her günü iş makinelerine binip yola koyulan ekipler, kar, tipi ve fırtınaya aldırış etmeden adeta ezberledikleri yolların açık kalması için gayret gösteriyor. Son model iş makineleri ile yol ağını açık tutmak için yoğun çaba sarf ederek karla mücadeleyi sürdürüyorlar. Bir günde 4 mevsim yaşanıyor Greyder operatörü Recep Örnek, Alacabel’de bir günde dört mevsimin yaşandığını söyledi.



Gece gündüz demeden 7/24 görevlerinin başında olduklarını anlatan Örnek, “Alacabel’de yeri geliyor bir bakmışsınız kar yağışı başlamıştır. Yerine göre günlerce haftalarca evimize gitmiyoruz. Yolu açık tutmak için gece gündüz çalışıyoruz. İşimizin başındayız. İnsanlara hizmet ediyoruz. Yolu açık tutmak için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Bölgenin İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en önemli nokta olduğunu belirten Örnek, “Bin 825 metre rakımlı Alacabel karın en yoğun yağdığı bölgedir. Biz ilk etapta kar yağınca yolu açma çalışması yapıyoruz. Daha sonra ise ekip arkadaşlarımızla yol genişletme ve tuzlama çalışması yapıyoruz. Bütün ekip arkadaşlarımızla 7/24 çalışıyoruz. Yeri geliyor evimize günlerce gidemiyoruz. Fakat biz çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Karayolları 3. Konya Bölge Müdürlüğünün en iyi araçları buradadır. “ diye konuştu.

İşçilerin yemeği Mustafa Usta'dan soruluyor Karayolları 3. Konya Bölge Müdürlüğü 36. Şube Şefliği Alacabel Bakımevinde aşçı olarak çalışan Mustafa Gülnar ise , ekip arkadaşlarına en iyi yemeği çıkarmaya çalıştığını söyledi.



Mesleğinin aşçılık olduğunu söyleyen Gülnar, “Alacabel bakımevinde aşçı olarak görev yapıyorum. Bazen 15, bazen de 20 personele yemek çıkarıyorum. Gece gündüz 24 saat görev yapıyoruz. Bazen 10-15 gün evimize gidemiyoruz. Çocuklarımızı göremiyoruz. Şu anda İki haftadır çocuklarımın ailemin yanına gidemedim. Fakat Devletimize milletimize hizmet etmek bizim görevimizdir. Burada personelimizin yemeğe her zaman hazır olur. Çayları hazır bulunur. Personellerimizden kim gelirse yemeğini yer çorbasını ve çayını içer hemen göreve çıkar. ” dedi.

(AÇ-



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