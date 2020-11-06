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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Kar Rize'nin yaylalarını beyaza bürüdü

Kar Rize'nin yaylalarını beyaza bürüdü

Kar yağışından görüntü

Avro Kar Yağışı 

-Yaylalardan detaylar

( RİZE ) RİZE

- Rize’nin İkizdere ve Çamlıhemşin ilçelerinde kar yağışı etkisini göstermeyi sürdürüyor. Dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavron Yaylası ve İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylaları beyaza büründü. Beyaza bürünen yaylalar görenlere görsel bir şölen sundu. Öte yandan, Rize İl Özel İdaresine ve İlçe Özel İdarelerine bağlı ekipler kar yağışının vatandaşları olumsuz etkilememesi ve yolların ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
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