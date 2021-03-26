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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Kar nedeniyle yol kapanınca hayvanların imdadına jandarma yetişti

Kar nedeniyle yol kapanınca hayvanların imdadına jandarma yetişti

-Kapanan yoldan detaylar

Jandarma Harekete Geç Kar Yağışı Hayvan Irak 

--Jandarmanın hayvanları beslemesinden detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir İl Jandarma Komutanlığı’nın sorumluluk alanında bulunan Beydağ-Nazilli Devlet Karayolu sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanınca, yolda kalan vatandaşların imdadına yetişen jandarma ekipleri, bölgede bulunan hayvanların da aç kalmaması için araziye kuru mama, ekmek gibi yiyecek malzemeleri bıraktı. İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Beydağ ilçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Beydağ-Nazilli Devlet Karayolu Han Boğazı Mevkiinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri ile koordineli olarak yolun açılması için çalışmalara başlayan jandarma ekipleri, yolda kalan vatandaşları kurtarmak için harekete geçti. Bu esnada hayvanları da unutmayan jandarma personeli, hayvanların aç kalmamaları için araziye kuru mama, ekmek gibi yiyecek malzemeleri bıraktı.
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