Kar nedeniyle ulaşım yolda kalan vatandaşlar, çileyi eğlenceye çevirdi

-Yolda kalan araçlardan detay

-Röportajlar

-Mangal yapan vatandaşlar

-Horon oynayanlardan detay



( ARTVİN ) ARTVİN



- Artvin’de etkili olan kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor. Artvin-Hopa karayolu Can Kurtaran mevkisin de trafik aksadı, yolda kalan vatandaşlar ateş yakıp horan oynayarak çileyi eğlenceye çevirdiler. Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi düştüğü Artvin-Hopa karayolu Can Kurtaran mevkisin de ağır tonajlı araçların yolda kalması nedeniyle yol yol bir süre trafiğe kapandı. Yolda kalan tırların iş makineleriyle çekilmesi sonrası geçişler kontrollü olarak yeniden başladı.

Sürücüler yol boyunca ilerlemekte zorluk çekerken yolda kalana bazı sürücülerde araçlarına zincir bağlayarak ilerleyişine devam etti.Karayolları ekiple söz konusu güzergah boyunca tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı. Polis ekiplerince bölgedeki tipi ve yoğun yağış nedeniyle ağır tonajlı araçların zincirsiz geçişine izin verilmiyor. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar Can kurtaran geçidinde horon tepip piknik yaptı Artvinlilerin yarım asırlık hayali olan 5 bin 228 metre uzunluğundaki Cankurtaran tüneli sürücülere kış aylarında büyük kolaylık sağlıyor. Borçka-Hopa arasındaki karayolunu 12 kilometre kısaltan tünelin kıymeti, kış aylarında arttı. Tüneli kullanan sürücüler Cankurtaran’da kar kalınlığının 1 metreyi bulduğunu ifade ederek, bu kez çile piknik için Cankuratan geçidine çıktılar. Karla kaplı geçitte karlar üzerinde mangal ve çay keyfi yaparken piknik yapan vatandaşlara, çocuklar ise kar topu oynayarak eşlik etti. (ZA-



