Kar nedeniyle Piyalepaşa Bulvarı’nda trafik durma noktasına geldi

-Trafikten görüntü

-Vatandaşlar

-Durakta bekleyenler

-Araç yıkma ve itme

-Genel ve detay



( İSTANBUL )- Karda yolda kalan kamyoneti vatandaşlar itti İSTANBUL



- İstanbul’da sabah saatlerinde kar etkisini artırırken Şişli Piyalepaşa Bulvarı’nda trafik durma noktasına geldi. Kar nedeniyle yolda kalan kamyoneti ise vatandaşlar itti. İstanbul’da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı bugün de devam ediyor. Kenti beyaza bürüyen kar, sabah saatlerinde etkisini artırınca Şişli Piyalepaşa Bulvarı’nda trafik durma noktasına geldi. Trafikteki sürücüler ve işe gitmek için yollara düşen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Duraklarda bekleyen vatandaşlar ve ilerlemeyen trafikte bekleyen sürücüler kameralara yansırken bazı vatandaşlar da evlerinin çevresindeki karları kürekle temizlemeye çalıştı. Aracı karla kaplanan bir sürücü ise sabunlu suyla yıkadığını söyledi.



(HK-



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