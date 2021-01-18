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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kar nedeniyle karayolu tır geçişine kapatıldı

Kar nedeniyle karayolu tır geçişine kapatıldı

trafik ekiplerinin araçları durdurması

Kış Lastiği Kar Yağışı Trol 

-tırların geçişlere kapatılması
-detaylar

( MALATYA ) - MALATYA

- Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Malatya-Kayseri karayolu tır ve kış lastiği olmayan araçlara kapatıldı. Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Malatya’da da etkili oluyor. Akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Malatya-Kayseri karayolun da kontrollü geçişlere izin veriliyor. Yol tır ve kış lastiği olmayan araçlara kapatılırken, ilçe çıkışında araçları durduran Darende Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sürücüleri uyarıyor. Geçişlerine izin verilmeyen tırlar ilçedeki tesislerde beklerken, Kayseri tarafından da aynı şekilde tır ve kış lastiği takmayan araçların Malatya istikametine geçişlerine izin verilmiyor. (İHU-CÖ-
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