Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kar maskeli bir kişi pompalı tüfekle market soydu

Kar maskeli bir kişi pompalı tüfekle market soydu

Soygunun yapıldığı marketin önünden genel görüntüler

Market Soygun Kar Maskesi Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

-Polislerden görüntüler
-Olay yeri inceleme polislerinin çalışmalarından görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da bir marketler zincirinin şubesine gelen yüzü kar maskeli kişi pompalı tüfekle soygun gerçekleştirdi. Soygunu gerçekleştiren kişi bin 500 TL para çalarak kaçtı. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde bulunan marketler zincirinin şubesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi yüzünde kar maskesiyle marketin içerisine girdi. Yüzü kar maskeli kişi pompalı tüfeği kasiyere doğru uzatıp kasayı boşaltmasını istedi. Kasadan bin 500 TL para çalan şüpheli olay yerinden hızla kaçtı. Market çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri soygunun gerçekleştiği markette incelemelerde bulundu. Soygunu gerçekleştiren kişinin yakalama çalışmaları devam ediyor. (CNK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement