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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan fabrikanın çatısı çöktü

Kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan fabrikanın çatısı çöktü

Çöken çatı

Fabrika Kar Yağışı 

-Genel ve detay
-Nasır Bilici ile röportaj

( VAN ) VAN

- Van'ın Çaldıran ilçesindeki bims fabrikasının çatısı, üç gündür devam eden kar yağışına dayanamayarak çöktü. Bölgede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Çaldıran ilçesinde yapımına 2020 yılında başlanan ve bu sene faaliyete geçmesi planlanan bims fabrikasının çatısı, biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Gece yaşanan olayda kimse yaralanmazken, fabrikada büyük hasar meydana geldi. Bims fabrikası sahibi Nasır Bilici, gece saatlerinde kar yağışından dolayı çatıda çökme yaşandığını belirterek, “Meydana gelen çökmede herhangi can kaybımız yok ama fabrikamızda büyük çapta maddi hasar oluştu" dedi.
(MSA-Y)
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