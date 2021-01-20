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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kar kütleleri aracın üzerine düştü, faciadan dönüldü

Kar kütleleri aracın üzerine düştü, faciadan dönüldü

Kar kütlelerinin düşmesi

Hafta Sonu Hastane Kamera Kar Yağışı 

-Hasar gören araçtan görüntü
-Olayda yaralanan sürücü işle röp
-Detaylar

( İSTANBUL ) -- Tavanı çöken araçta sürücü yaralı olarak çıkartıldı İSTANBUL

- Kağıthane’de bir çatıda bulunan kar kütlesi aracın üzerine düştü. Aracın tavan kısmı düşen kütle ile beraber çökerken araçta bulunan sürücü yaralandı. İstanbul’da hafta sonu etkili olan kar yağışı sırasında Kağıthane Seyrantepe’de çatıdan seri halde düşen kar kütleleri arabaları kullanılamaz hale getirdi. Kağıthane’de kameralara yansıyan bir görüntüde işten çıkan bir muhasebecinin aracını çalıştırdığı sırada çatıdaki kar bloğu üzerine düştüğü görülüyor. Art arda düşen kar kütleleriyle beraber tavanı çöken otomobilin ön camı da patladı. Yüzü ve elinden yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kar bloğunun düştüğü sırada sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Olayda yaralanan Fikri Sevgili yaşadığı durumu “Arabayı tam çalıştırırken binanın çatısından kar gelmeye başladı.
Bir anda oldu aracımı bu hale getirdi. Cam parçalandı. Tavan da çöktü” diyerek anlattı. (YM-
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