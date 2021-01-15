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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kar keyfini oyun havaları eşliğinde çıkardılar

Kar keyfini oyun havaları eşliğinde çıkardılar

kar topu oynayanlar

Sahil Yolu Kar Topu Karla Mücadele Oyun Havası Kar Yağışı 

-selfie yapanlar
-oyun havası ile oynayanlar
-röportajlar
-genel görüntüler

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bazı vatandaşlar yılın ilk karını oyun havaları eşliğinde kutladı. Bartın’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bartın Kastamonu sahil yolunun bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışına karşı ekipler karla mücadele çalışmalarına başlarken vatandaşlar ise kar keyfi yaşadı. Araçlarını yol kenarına park eden birçok vatandaş kar topu oynayıp kar manzarası ile hatıra fotoğrafları çektirdi. Birçok vatandaş gibi kar yağışının etkili olduğu Bartın Kastamonu sahil yoluna gelen Mehmet Bağrıyanık kar keyfini Ankara oyun havaları eşliğinde kızları ile birlikte oynayarak kutladı. Çocukları ile birlikte kar keyfini yaşayan Mehmet Bağrıyanık, “Çocuklar çok heves ediyordu zaten. Onlar için geldik zaten buraya. Zaten ihtiyacımızda vardı bu Pandemi dolaysıyla. Mutluyuz yani. Çocuklarda mutlu bizde mutluyuz. Allah inşallah daha güzel günler gösterecek bize. Hep beraber tekrar buluşacağız bunun tadını çıkaracağız birlikte. Ama ne yapalım şimdi devletimizin dediği gibi insanlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Kendimizi koruyoruz. Bu arada da bunları değerlendiriyoruz.” Dedi. Karın keyfini babası ve kardeşiyle birlikte oyunlar oynayarak çıkaran Büşra Bağrıyanık ise, “Zaten benim en sevdiğim mevsim kış. Karı çok severim. Heyecandan uyuyamadım hatta. Sabaha kadar oturduk babamla. Çok güzel yani.” İfadelerini kullandı. (BB-OA-
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