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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kar keyfini doyasıyla yaşadılar

Kar keyfini doyasıyla yaşadılar

KARDA PARKATA ÇOCUKLARIN GÖRÜNTÜSÜ

Kar Kalınlığı Kamera Kar Topu Kardan Adam Kar Yağışı 

-KAFKAS DANSI
-ARABA MÜZİKLE KAR ÜZERİNDE OYUN
-TRAKTÖRLE KAYAN ÇOCUKLAR VE OYNAYAN ÇOCUKLAR

( BURSA )- Kimi Kafkas dansı yaptı, kimi müzik eşliğinde oynadı BURSA

- Bursa'da yoğun kar yağışı renkli görüntülere sahne oldu. Aylardır korona virüs kısıtlamaları sebebiyle evlerine kapanan vatandaşlar kar keyfini yaşamak için sokaklara çıktı. İnegöl'de kimileri kar üzerinde Kafkas dansı yaptı, kimileri arabasında açtığı müzikle eğlendi. Ama en çok ise çocuklar kar yağmasına sevindi. İnegöl'de ilçe merkezindeki kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, üst kesimlerde kar yağışı daha da etkili oldu. Kar yağışını görenler kendilerini sokağa attı. İnegöl'de ise renkli görüntüler ortaya çıktı. Yağışla birlikte kimisini kar üzerinde Kafkas dansı yaptı, kimi ise arabasında açtığı müzikle eğlendi. Yağan kara ise en çok çocuklar sevindi. Çayyaka Mahallesinde bir traktörün arkasında bağlanan naylonun üzerine çıkan çocuklar kaymanın keyfini çıkardı. Kar görenler kendilerini parklara ve bahçelere attı. Çocuklar bol bol kar topu oynayıp, kardan adam yaparak eğlendi. Onlara aileleri de eşlik etti. İnegöl'de o anlar ise hem cep telefonlarına ve kameralara böyle yansıdı. (SA-MŞ)
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