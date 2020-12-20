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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Kar kenti beyaza bürüdü

Kar kenti beyaza bürüdü

Ağrı kent merkezinde çekilen görüntüler

Hafta Sonu İran Yağan Kar Yağışı 

-Ağrı-Erzurum ve Ağrı-İran karayolunda çekilen görüntüler
-Taksici Sinan Ergül ile yapılan röportaj

( AĞRI ) AĞRI

- Ağrı’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti bembeyaz örtü ile kapladı. Ağrı'da ara ara yağan ancak etkisini bir türlü gösteremeyen kar, bu gece saatlerinde kent merkezinde etkisini göstermeye başladı.
Gece yarısı yağan kar sabah saatlerinde kenti beyaz örtüyle kapladı. Sabah saatlerinde yağan karın etkisiyle Ağrı-İran ve Ağrı-Erzurum karayolunda oluşan sis nedeniyle araç sürücüleri de zor anlar yaşadı. Ağrı Belediyesine bağlı ekipler yol çalışmaları yaparken sisten dolayı kazalara sebebiyet vermek istemeyen sürücüler ise araçlarının farlarını yakarak düşük hızda yolculuklarına devam ettiler. ‘Dün hava çok güzeldi bugün uyandık her taraf beyaza bürünmüş’ Kar ve sisin etkili olduğu zamanlarda çok zorlandıklarını belirten taksici esnafı Sinan Ergül, “Bugün hafta sonu kısıtlamasının 2’nci günü. Dün hava çok güzeldi bugün uyandık her taraf beyaza bürünmüş. Bugün bayağı bir siste oluşmuş durumda bu yüzden bizler de zaman zaman zorlanıyoruz. Ancak bizler kısıtlamadan muaf olduğumuz için vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.

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