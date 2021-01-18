Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kar kazaları da beraberinde getirdi

Kar kazaları da beraberinde getirdi

Direğe çarpan araçta görüntü

Bild Direksiyon Trol Aydınlatma Direği 

-Direkten görüntü
-Araçtan farklı açılardan görüntü
-Yoldan görüntü

( DENİZLİ )- Kayganlaşan yolda çarpmanın etkisiyle aydınlatma direğine vurdu DENİZLİ

- Denizli’de karın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü öndeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine vurarak durabildi. Kaza, Merkezefendi ilçesi Başkarcı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah etkili olan karın etkisiyle kayganlaşan yolda 20 V 7528 plakalı araç sürücü Ümit Özdemir, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki 20 ZA 544 plakalı Ahmet Öztürk’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ahmet Öztürk kayarak döner kavşakta bulunan aydınlatma direğine çarptı. Arkadan gelen araçlar hızını yavaşlatarak zincirlemeli kazanın önüne geçerken sürücüler,112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler trafiği kontrollü şekilde sağladı. Araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazada sürücüler yara almadan kurtulurken her iki araçta maddi hasar meydan geldi. (EEP-MB-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı