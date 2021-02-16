Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Kar kalınlığının 12 santimetre'yi geçtiği Gölcük'te D-130 karayolu ulaşıma kapandı

Kar kalınlığının 12 santimetre'yi geçtiği Gölcük'te D-130 karayolu ulaşıma kapandı

ekiplerin yol açma çalışmalarından detaylar

Karayolları Kar Kalınlığı Yağan Kar Yağışı 

-Kar kalınlığının metreyle ölçülmesi

( KOCAELİ )- Kapanan karayolu 1 saatlik çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı KOCAELİ

- Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere'de yoğun yağan kar yağışı Halidere Gölcük D-130 karayolunu ulaşıma kapadı yolda gitmekte güçlük çeken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kocaeli Gölcük'te kar kalınlığı 12 cm geçti, karayolları ekipleri 1 saat süren çalışmalar sonrası D-130 karayolunu trafiğe açtı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı