Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Kartalkaya'da pistler doldu

-- YUSUF AVCI RÖP



( BOLU )- Kartalkaya’da haftasonu yasağının kalkmasıyla rezervasyonlar arttı BOLU



- Bolu’da, etkili olan kar yağışıyla birlikte Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki pistler tatilcilerle doldu. Kar kalınlığının pistlerde 1 metreyi bulduğu ifade edildi. Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve kayak sezonunda yerli ve yabancı binlerce turistin geldiği Kartalkaya Kayak Merkezi’nde, dün gece saatlerinden kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ve yapay karlamayla birlikte pistlerdeki kar kalınlığı 1 metreye yükseldi. Büyük çoğunluğu yurtdışında gelen tatilciler kar kalınlığının yeterli seviyelere ulaştığı pistlerde kayak keyfi yaşadı. Kar yağışıyla birlikte rezervasyonların arttığını belirten Kartalkya’da 2 otelden sorumlu Bölge Müdürü Yusuf Avcı, “Şuan yaklaşık 50 santimetreyi geçmiş vaziyette. Yarına kadar 1 metreyi aşacağını bekliyoruz. Aynı zamanda yapay karlamada pistlerde 1 metrenin üzerinde kar var. Biz bunu sürekli yapıyoruz. Karın gelmesi rezervasyonları ciddi anlamda hareketlendirdi” dedi.

(FC



loading...