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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Antalya-Konya karayolunda kartpostallık görüntüler

Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Antalya-Konya karayolunda kartpostallık görüntüler

-Antalya - Konya karayolu Alacabel mevkiinde kar temizleme çalışmaları

( ANTALYA )- Kar yağışı nedeniyle Alacabel ve Gidengelmez Dağlarında görsel şölenler oluştu- Karayolları ekiplerinin yol temizleme çalışması sürüyor ANTALYA

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- Antalya'yı Konya'ya bağlayan karayolunda karla mücadele çalışmalarına devam ediliyor. Akseki-Seydişehir karayolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel'de karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor. Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki - Seydişehir karayolunda Çarşamba günü 16.00 saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini yitirdi. Bin 825 metre rakımlı Alacabel’de ise zaman zaman görüş mesafesi düşüyor. Alacabel’de kar kalınlığı ise bir metreye ulaştı. Karayolları Alacabel ekiplerince yol kenarında biriken ve yüksekliği bir metreyi bulan karları iş makinalarıyla yolun dışına taşınıyor. Antalya- Konya karayolunun en önemli geçiş noktası Akseki'ye bağlı bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde ulaşım, kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından normale döndü. Karayolları Alacabel ekibi yolun trafiğe açık tutulması için çok sayıda iş makinası ile yoğun çalışma sürdürdü. Karayolları ekipleri bugün de kar küreme çalışmaları yaparken, yol kenarındaki birikintiler kar savurma makinesiyle dışarı atılıyor. Çarşamba gününden itibaren bugün öğlen saatlerine kadar yağın kar yağışı nedeni ile Akseki-Seydişehir karayolunda çok sayıda da maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Kar yağışı nedeni ile de Alacabel ve Gidengelmez dağlarında görsel şölenler oluştu.
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