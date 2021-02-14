Kar kalınlığı 35 santimetreyi aştı: Yolda kalan araçları iterek kurtardılar

-ARAÇLARIN ÜZERİNDEKİ KAR BİRİKİNTİSİ

-YOKUŞTA ARAÇLARIN ZORLANMASI

-VATANDAŞLARIN KONUŞMASI

-YÜKSEKTEN KAR MANZARASI



( TEKİRDAĞ -ÖZEL) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 16 saattir aralık tip şeklinde yağan kar nedeniyle sokak aralarında ve bazı araçların üzerinde kar kalınlığı 35 santimetreyi aştı. Kar kaplı zeminde yolda mahsur kalan araçlar zabıta ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Malkara ilçe merkezi ve yüksek kesimlerinde kar yağışı tipi şeklinde etkisini sürdürüyor. İlçe merkezi Cumhuriyet Caddesi, Şehit Temizer Caddesi, Kurtuluş Caddesi ve Atatürk Bulvarı’nın yokuşlarında araçlar ilerlemekte güçlük geçti. Yokuşta zincirsiz yola çıkan ve hareket edemeyen araçların yardımına Malkara Belediye Zabıta ekipleri koştu. Yüksek kesimlerde 40 santimetreyi aştı İlçedeki bazı sokak aralarında kar kalınlığı 35 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreyi aştı. Bölge trafik ekipleri, Malkara - Süleymanpaşa yolu ile Malkara - Şarköy yolunda zincirsiz yola çıkan ağır vasıtalı araçları geri çeviriyor. İlçede hissedilen hava sıcaklığı - 12 derece civarında ölçüldü. Kar küreme çalışmaları aralıksız sürüyor Malkara Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle vatandaşların araçlarıyla sokağa çıkmamaları istendi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Malkara Belediyesi ekipleri de, ilçe genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.Öte yandan, Malkara İlçe Emniyet Müdürü Ali Saraç yaptığı duyuruda, "İlçemiz genelinde hakim olan kar yağışından dolayı meydana gelebilecek aksamalar sebebiyle, ilçe milli eğitim müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okullardan yüzyüze eğitime başlanacak okul ve sınıflar için , 15 Şubat pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.



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