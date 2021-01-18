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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı

Kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı

YOLLARDAN GÖRÜNTÜ

Kar Kalınlığı Kar Yağışı 

-VATANDAŞLARDAN GÖRÜNTÜ
-VATANDAŞLARIN ARABA İTMESİ

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta geceden bu yana şiddetini artıran kar yağışı sebebiyle kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı. Yoğun kar yağışında yolların kapanması nedeniyle vatandaşlar işe gidebilmek için mücadele verdi. Zonguldak'ta geceden bu yana şiddetini artıran kar yağışı sebebiyle kent merkezinde kar kalınlığı 30 cm aştı. Kentin çeşitli noktalarında çalışmalarını sürdüren ekipler yoğun kar yağışına yetişemeyince yollar kapandı. Sabahın erken saatlerinde işlerine gidebilmek için yollara koyulan vatandaşlar yolların kapalı olması nedeniyle işlerine yürüme gitti. Kendi aracı ile yola çıkan vatandaşlar yollarda kalırken çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtuldu. Bir süre yolların açılmasını bekleyen vatandaşlar yollar açılmayınca işlerine yürüme gitti. (SÖ-
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