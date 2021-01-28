Kar kalınlığı 14 santimetreye ulaştı

-Esnafların işyerlerinin önünü temizlemesi

-Ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışması

-Trafik

-Vatandaşların açıklaması



( KÜTAHYA -ÖZEL) KÜTAHYA



- Kütahya’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışının zaman zaman ulaşımı aksattığı Kütahya'da, belediye ile karayolları ekipleri şehir merkezi ve şehirlerarası yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Kütahya Belediyesi ekipleri şehir merkezindeki yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Kütahya Bölge Trafik Müdürlüğü ekiplerinin Kütahya-Tavşanlı, Kütahya-Eskişehir ve Kütahya - Afyonkarahisar yollarında araçların zincirsiz veya kar lastiksiz yola çıkmalarına izin vermediği bildirildi.

Şehir merkezinde kar kalındığı 14 santimetre olarak ölçüldü. Vatandaşlar, kar yağışını sevinçle karşıladıklarını ifade ettiler.



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