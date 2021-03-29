Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kar kalınlığı 1 metreyi bulan Nemrut yolu açıldı

Kar kalınlığı 1 metreyi bulan Nemrut yolu açıldı

Ekiplerin çalışmalarından görüntü

Karayolları Kar Temizleme Turizm Sezonu Kar Kalınlığı Kar Yağışı 

-Kar kalınlığı ve ekiplerin çalışması

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Kar kalınlığı 1 metreyi bulan Nemrut Dağı, yolu karayolları ekipleri tarafından açıldı. UNESCO’nun ‘Dünya Kültür Mirası’ listesinde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı yolu ikinci kez açıldı. Geçtiğimiz aylarda karayolları ekipleri tarafından yolu ulaşıma açılan Nemrut Dağı, turizm sezonunu açmıştı. Ancak önceki hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle yol trafiğe kapandı. Karayolları 8. Bölge Müdürlüğe ekipleri kar kalınlığının tipi nedeniyle 1 metreye kadar çıktığı yolda kar temizleme çalışması yaptı. (AHM-SD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement