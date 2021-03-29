Kar kalınlığı 1 metreyi bulan Nemrut yolu açıldı

-Kar kalınlığı ve ekiplerin çalışması



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Kar kalınlığı 1 metreyi bulan Nemrut Dağı, yolu karayolları ekipleri tarafından açıldı. UNESCO’nun ‘Dünya Kültür Mirası’ listesinde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı yolu ikinci kez açıldı. Geçtiğimiz aylarda karayolları ekipleri tarafından yolu ulaşıma açılan Nemrut Dağı, turizm sezonunu açmıştı. Ancak önceki hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle yol trafiğe kapandı. Karayolları 8. Bölge Müdürlüğe ekipleri kar kalınlığının tipi nedeniyle 1 metreye kadar çıktığı yolda kar temizleme çalışması yaptı. (AHM-SD-



loading...