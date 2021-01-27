Kar İstanbul’un kapısına dayandı

-SERVİS BEKLEYEN BİR İŞÇİNİN KONUŞMASI



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Balkanlar’dan Trakya’ya giriş yapan kar yağışı Tekirdağ Malkara ilçesinde lapa lapa yoğun şekilde etkisini gösterdi. Yollar karla kaplanırken, kar kalınlığı ise 5 santimetreyi buldu. Özellikle Malkara ilçesinin kuzeyi ile yüksek kesimlerinde kar yağışı yoğun şekilde etkisini göstermeye başladı.

Yollar beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı ise 5 santimetreyi buldu. Tekirdağ - Malkara ve Keşan yolunda hazır kıta bulunan karayolları ekipleri, kar küreme çalışmaları yapıyor. İlçe merkezinde ise hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında -4 derece civarında seyrediyor. Yol kenarında servis bekleyen bir işçi, kar yağışının sevindirici olduğunu ve özlemle bekledikleri kar yağışına kavuştuklarını belirtti.





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