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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kar İstanbul’un kapısına dayandı

Kar İstanbul’un kapısına dayandı

KAR YAĞIŞINDAN GÖRÜNTÜLER

Hava Sıcaklığı Karayolları Kar Kalınlığı Kar Yağışı 

-SERVİS BEKLEYEN BİR İŞÇİNİN KONUŞMASI

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Balkanlar’dan Trakya’ya giriş yapan kar yağışı Tekirdağ Malkara ilçesinde lapa lapa yoğun şekilde etkisini gösterdi. Yollar karla kaplanırken, kar kalınlığı ise 5 santimetreyi buldu. Özellikle Malkara ilçesinin kuzeyi ile yüksek kesimlerinde kar yağışı yoğun şekilde etkisini göstermeye başladı.
Yollar beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı ise 5 santimetreyi buldu. Tekirdağ - Malkara ve Keşan yolunda hazır kıta bulunan karayolları ekipleri, kar küreme çalışmaları yapıyor. İlçe merkezinde ise hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında -4 derece civarında seyrediyor. Yol kenarında servis bekleyen bir işçi, kar yağışının sevindirici olduğunu ve özlemle bekledikleri kar yağışına kavuştuklarını belirtti.

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