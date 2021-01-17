Kar günün ilk ışıklarında devam etti

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul’da dün akşamüzeri başlayan kar yağışı bazı ilçelerde gece boyunca devam etti. Büyükçekmece ve Beylikdüzü çevresinde günün ilk ışıklarında da hafif kar yağışı görüldü.

Yapılan son uyarıların ardından dün saat 16.00 sıralarında kent genelinde kar yağışı etkili olmuştu. Rakımı yüksek ilçelerde gece boyunca etkili olan yağış Büyükçekmece ve Beylikdüzü çevresinde de sabahın ilk ışıklarında hafif şekilde sürdü. Kısıtlamadan muaf olan meslek grubundaki vatandaşların işlerine gitmek için otobüs duraklarında ve metrobüs istasyonların oldukları görüldü.

Yağışın gün boyu devam etmesi beklediği bildirildi.





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