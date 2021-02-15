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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Kar gitti, ayazı kaldı

- Kar gitti, ayazı kaldı

Dev buz sarkıtları

İdari İzin Buz Sarkıtları Engelli Vatandaş Kar Yağışı Yüz Yüze 

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( EDİRNE )- Salı gecesine dikkat: sıcaklık 10 derece daha düşecek- Çatılarda dev buz sarkıtları oluştu EDİRNE

- Edirne, dün yaşanan kar yağışının ardından şehir beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı sona erse de şehri soğuk ve ayaz terk etmiyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte, yollar buz pistine dönerken, bazı binaların çatılarında ise dev buz sarkıtları oluştu. Öte yandan, Edirne Valiliği kar yağışı nedeniyle aldığı kararla bugün başlaması planlanan yüz yüze eğitimi bir gün süreli erteledi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli vatandaşlarında bir gün idari izinli sayılmalarına karar vermişti. Meteoroloji tahminleri Salı gecesine dikkat çekiyor: -12 Edirne, dün yaşanan kar yağışının ardından beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı sona erse de şehri soğuk ve ayaz terk etmiyor. Yollar buz pistine dönerken, bazı binaların çatılarında oluşan dev sarkıtlar ise tehlike oluşturuyor. Meteoroloji tahminleri ise Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan geceye dikkat çekiyor. Hava sıcaklığını 10 derece daha azalmasının öngörüldüğü gecede sıfırın altında 12’lerin görüleceği tahmin ediliyor. (KU-
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