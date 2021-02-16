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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Kar esaretinden çocuğunu böyle kaçırdı

Kar esaretinden çocuğunu böyle kaçırdı

mahsur kalan vatandaşlardan detay

Jandarma Bild Yağan Kar Yağışı Irak 

-çocukların sırtlara alınıp, diğer şeride götürülmesinden detay
-kumanya dağıtımından detay

( BALIKESİR - MAHSUR KALANLARDAN DETAY)- Karlı yolda mahsur kalan vatandaş, arabasını bırakıp sırtında çocuğuyla ilçe merkezine gitti- Dün akşam saatlerinden beri yolda mahsur kalan sürücülerin yardımına jandarma ekipleri yetişti BALIKESİR

- Balıkesir-Bursa kara yolu kar sebebiyle trafiğe açılmayı beklerken, Yolda kalan bir aileye jandarma ekipleri yardımına koştu. Balıkesir-Susurluk arasında tipi şeklinde dün geceden beri yağan yoğun kar yağışı sebebiyle araçlar ilerlemekte zorlandı. Kamyon ve tırların geçişine izin verilmezken, yollar kayan araçlar sebebiyle trafiğe kapandı. Yollarda uzun kuyruklar oluştu. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, durumun ciddiyetini ortaya koydu. Dün akşam saat 21.00 sıralarında Balıkesir- Bursa yolu Demirkapı mevkiinde kaldıklarını belirten vatandaşın yardımına jandarma ekipleri yetişti. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu kara yolundaki sürücülere kumanya dağıtılırken, jandarma ekipleri bir ailenin çocuklarının soğuğa dayanamadığı için Susurluk ilçesine götürdükleri bildirildi.
Balıkesir- Bursa kara yolunda ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor. (UYC-MŞ)
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