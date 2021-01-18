Kar eğlencesi için gittiler, yolda mahsur kaldılar

-Yolda mahsur kalan vatandaşların karla mücadele ekiplerini beklemesi

-Yolun İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılması

-Vatandaşlarla röp



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat’ta kar eğlencesi için Topçam yaylasına çıkanlar kar ve buzlanma nedeni ile yolda kaldı. Tokat’ta aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Kent merkezinde bekledikleri kar yağışını göremeyen vatandaşların birçoğu eğlenmek için Topçam Yaylasına çıktı. Akşam saatlerinde geri dönüş yoluna geçen vatandaşlar kar ve buzlanma nedeni ile yolda mahsur kaldı. Kar eğlencesi çileye dönen vatandaşlar küçük çaplı maddi hasarlı kazalar atlattı. Çamdere köyü yakınlarında yolda kalan vatandaşların imdadına ise il özel idaresi ekipleri yetişti. Yol kar kürüme ve tuzlama çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı. Buzlu yokuş aşağı yoldan vatandaşlar güçlükle kent merkezine güçlükle inebildi. (Nİ-



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