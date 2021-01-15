Kar çocuklar için eğlence, tır sürücüleri için çile oldu

-Kartopu oynayarak karın tadını çıkaranlar

-Yüksek kesimlerde kar ve tipi

-Ağır tonajlı araçların yolda kalması ve röportaj

-Karla mücadele çalışmaları



( ERZİNCAN -ÖZEL) ERZİNCAN



- Erzincan’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde çocuklar için eğlence yüksek kesimlerde seyir halinde olan ağır tonajlı araç sürücüleri için de adeta çile oldu. Erzincan kent merkezinde gece saatlerinde başlayan lapa lapa kar yağışı özellikle bu sene kuraklık endişesi taşıyan vatandaşların sevindirdi. Kent beyaz örtüye bürünürken sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen site içerisindeki bahçeye çıkan bazı vatandaşlar çocuklarıyla birlikte kartopu oynamanın mutluluğunu yaşadı. Soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar dakikalarca kartopu keyfi yaşadı. Erzincan’da kar yağışı yüksek kesimlerde ise ulaşımda aksamalara neden oldu. Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan ve Kızıldağ, Erzincan - Erzurum kara yolu Sansa mevki ve Erzincan- Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi Pöske Dağında kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı. Ağır tonajlı araçlar kardan buzlanan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken karla mücadele ekipleri yolları ulaşıma açık tutabilmek için yoğun gayret sarf etti. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, Mutu Köprüsü (Erzincan il sınırı) ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol tır ve kamyonların geçişine ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıklarla sürdürdü. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. Öte yandan kar yağışı dolayısıyla Erzincan’da 200’ün üzerinde köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.





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