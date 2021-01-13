Kar Başkent’i beyaza boyadı, uzun trafik kuyrukları oluştu

-Trafik görüntüleri

-Genel ve detay görüntüler



( ANKARA ) ANKARA



- Başkent Ankara’da kış mevsimi nihayet yüzünü gösterdi. Sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı Başkent’te kartpostallık görüntüler oluşturmasının yanı sıra trafikte sıkıntılar yaşanmasına da sebep oldu. Güzel görüntülerin yanında olumsuz durumları da yanında getiren kar yağışı kentte uzun trafik kuyrukları oluştururken, ufak çaplı trafik kazalarının yaşanmasına da sebep oldu. Özellikle Ankara - Konya yolu istikametinde uzun trafik kuyrukları meydana gelirken, İncek yolu istikametinde yaşanan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı. Belediye ekipleri herhangi bir kaza ve ulaşım sıkıntı yaşanmasın diye yoğun çaba sarf ederken, yollarda tuzlama işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Kar yağışı olumsuzların meydana geldiğinden bahseden sürücüler yaşananları şu cümlelerle anlattılar: Samsun’dan Ankara’ya gelen Tır Şoförü Mahmut Şimşek, “Kar yağışı bereketi ile geldi Allah’a şükür. Trafiği maalesef olumsuz etkiledi kar yağışı. Ben yaklaşık bir buçuk saattir buradayım. İleri arkadaşım var trafikte sıkıştı kaldı. Bekliyoruz. Yoğunluk var. Samsun’dan Kahramankazan’a geldik. Yol kapalı olduğu için bende aracımı kenara çekip beklemeyi tercih ettim. Bu yoğunluğa girmeye ve bu rezilliği çekmeye gerek yok. Bekleniyordu zaten kar yağışı, yağması da iyi oldu” Ankara’dan Muğla’ya giden Tır Şoförü Hasan Buran ise, “Ankara’dan Bodrum’a gideceğiz. Hava şartları şu anda etkisi gösterdi ama inşallah daha fazla kar yağar. Bereket yağıyor şu anda. Kaza anlarında trafik oluyor. Mecbur bekleyeceğiz. Yağışlı havalarda acele etmeyeceğiz, eden arkadaşları da uyaracağız. Sekiz saattir yoldayım. Kar yağışında şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık” (ALİ-



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