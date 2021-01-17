Kar altında el ele hayvanlarına böyle bakıyorlar

-Ali ve Meryem Gürbüz'ün köy yaşamlarından detaylar

-Meryem Gürbüz'ün odun kırmasından detaylar

-Ali Gürbüz'ün hayvanlara yem vermesinden detaylar

-Evli çift ile röportaj

-detaylar



( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Meryem Gürbüz:- “Kış şartları yaza göre daha zor ama kar yağdığı için sevinçten uyuyamadık”- Ali Gürbüz:- “Hayvanlar dağa gidemediği için ellerimizle besliyoruz yavrusuna bakmazsa emzirmesine kadar yapıyoruz” ESKİŞEHİR



- Geçimlerini küçükbaş hayvancılıkla sağlayan Meryem ve Ali Gürbüz çifti, zorlu kış şartlarında hayvanlarıyla iç içe yaşam mücadelesi veriyor. Hayvancılıkla geçinen 49 yaşındaki Meryem Gürbüz ve 53 yaşındaki Ali Gürbüz, Eskişehir ile Kütahya il sınırında bulunan Sofça Mahallesinde yaşıyor. Her sabah balta ile odunlarını kırıp sobada yakarak ısınan evli çift, çetin kış şartlarına göğüs geriyor. Hayvanlarına evlatları gibi bakan çift, adeta soğuğa meydan okuyor. El ele verip zorlukların üstesinden gelen Gürbüz ailesi; koyunları, keçileri, köpekleri ve ördekleriyle birlikte yaşam mücadelesi veriyor. “Karın zorluğu da var güzelliği de var” Kar altında nasıl bir yaşam sürdüklerini anlatan 3 çocuk annesi Meryem Gürbüz, “Kışın evde soba yaktığımız için odun kırıyoruz. Kış şartları yaza göre daha zor. Eşimle beraber hayvanlarımıza bakıyoruz. Sobamızı sürekli yakıyoruz. Hayvan zamanı hayvana bakıyoruz ama yazı başka kışı başka oluyor. Bu yıl kar geç yağdı. Allah sonumuzu hayır etsin. Kar yağdığı için sevinçten uyuyamadık. Karın zorluğu da var güzelliği de var. Yiyeceğimiz, içeceğimiz kara bağlı” diye konuştu.

“Hayvanlar dağa gidemediği için ellerimizle besliyoruz” Hayvan bakımının kışın yaza nazaran daha güç olduğunu aktaran Ali Gürbüz ise, “Kış zor geçiyor yaz gibi olmuyor. Hayvanlar dağa gidemediği için ellerimizle besliyoruz. Sabah erken saatlerde yemini, suyunu veriyoruz. Bu gün boyu devam ediyor. Kuzulayacak koyun kendisini belli ediyor. Biz de sık sık kontrol ediyoruz. Doğmadıysa doğuma bile yardım ediyoruz. Hayvan yavrusuna bakmazsa emzirmesine kadar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.



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