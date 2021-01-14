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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kar alarmının ardından, küreme araçları yollara indi

Kar alarmının ardından, küreme araçları yollara indi

Araçlardan görüntü

Gesi Kar Yağışı Kar Uyarısı 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Meteoroloji tarafından yapılan kar uyarısının ardından İstanbul'da kent genelinde yüksek kesimlerde kar küreme araçları yollara indi. İstanbul genelinde bu gece saatlerinden itibaren kar yağışı uyarısı yapıldı. Havaların soğumasıyla birlikte yapılan uyarıların ardından belediyeye ait kar küreme araçları sabah 09.00 itibariyle yollara indi. Her yıl en çok yağış alan Büyükçekmece bölgesinde kar küreme araçlarının yollarda beklemeye başladığı görüldü.

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