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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kar alarmı verilmişti, polisler kış lastiği denetimi gerçekleştirdi

Kar alarmı verilmişti, polisler kış lastiği denetimi gerçekleştirdi

Havadan denetim görüntü

Polis Para Cezası Kış Lastiği Kar Yağışı 

-Araçların durdurulması
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL-DRONE) İSTANBUL

- Kentte verilen kar alarmının ardından Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Denetime uymayan vatandaşlara ilgili maddeden 846 lira para cezası yazıldı. İstanbul için yapılan son uyarıların ardından yoğun kar yağışından vatandaşların yollarda olumsuzluk yaşamaması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Hadımköy Gişeleri, Mahmutbey Gişeleri, Avcılar Gişeler ve Çatalca Gişeler başta olmak üzere eş zamanlı kış lastiği uygulaması denetimi gerçekleştirdi. Denetimler zorunlu olarak kış lastiği kullanması gereken araçların lastik derinlikleri ölçüldü.
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