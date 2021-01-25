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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kar ağaçları kökünden söktü

Kar ağaçları kökünden söktü

Yıkılan ağaçlar

Felaket Kar Yağışı 

-Yola düşen dallar
-Kökünden sökülen ağaçlar

( ZONGULDAK ) - ZONGULDAK

- Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı bir çok ağacın devrilmesine sebep oldu. Felaketin izleri karlar eriyince ortaya çıktı. Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi Erdemir Lojmanları mevkiinde ağaçlar devrildi. Yoğun kar yağışı ve fırtına ağaçları kökünden söktü. Karların erimesi sonrası felaketin izleri gün yüzüne çıkarken, bazı ağaçların dalları da yollara düştü. Mahalle sakinleri yıkılan ağaçların temizliği için ekiplere haber verdi. (İYA-OA-
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