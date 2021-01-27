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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kar 10 santimetreyi aştı: Araçlar yolda kaldı, iterek kurtarmaya çalıştılar

Kar 10 santimetreyi aştı: Araçlar yolda kaldı, iterek kurtarmaya çalıştılar

YOLDA KALAN ARAÇLAR

Yağan Kar Yağışı 

-YOKUŞU ÇIKAMAYAN ARAÇLAR
-VATANDAŞIN TEPKİSİ

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde lapa lapa yağan kar sonrası kayak pistine dönen yolda sürücülere zor anlar yaşattı. 10 santimetreyi aşan karla kaplı zeminde yokuşu çıkamayan araçları iterek kurtarmaya çalıştılar. İlçe merkezinde gece saatlerinde başlayan ve yoğun şekilde etkisini sürdüren kar yağışı sabaha karşı 10 santimetreyi aştı. Atatürk Bulvarı ile Kurtuluş Caddesi’nin birleştiği yokuşta sabah işe yetişmek isteyen sürücüler zor anlar yaşadı. Yokuşta kalan araçların yardımına vatandaş koştu. Bazıları iterek kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Yokuşu çıkamayan sürücüler geri dönerek, başka yolu tercih etti. Bir taksici esnafı da yoldaki karları kürekle temizleyerek, sürücülere yardımı oldu. Sürücüler, kar küreme çalışmalarının daha sık yapılmasını istedi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar küreme çalışmalarına devam ediyor.
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