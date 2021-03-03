Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kaptan koronavirüse yakalanınca gırgır karantinaya alındı

Kaptan koronavirüse yakalanınca gırgır karantinaya alındı

Limana demirleyen gırgırdan detaylar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

Hastalık Koronavirüs Karantina Yan Etki Ağrı Merkez 


- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Bozhane limanına demirleyen bir gırgır, koronavirüs sebebiyle karantinaya alındı. Edinilen bilgilere göre; Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı olduğu öğrenilen ve Balıkesir'den denize açılan bir gırgır, Ereğli açıklarında kaptanının kendisini iyi hissetmediğini söylemesi üzerine Bozhane limanına demirledi. Personelin durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirmesinin ardından gırgıra gelen ekipler, kaptanı Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırırdı. Diğer 3 personele test yapılmasının ardından gırgır karantinaya alındı. Limana demirleyen gırgır Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi tarafından kontrol altında tutuluyor. Kaptanın daha önce Covid geçirdiği ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen yurtta karantina sürelerinin tamamlamalarının ardından denize açıldıkları öğrenildi. Tedavi altına alınan kaptanın durumunun iyi olduğu ve hastanede kontrol altında tutulduğu öğrenildi. Kaptanın, geçirdiği hastalık sonrası yan etkilerinin görüldüğü öğrenildi. (İYA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı