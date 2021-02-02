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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Kaplan ve Pars STA'ların teslimatı sürüyor

- Kaplan ve Pars STA'ların teslimatı sürüyor

DETAYLAR

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Bild 


- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Silah Taşıyıcı Araçlar projesi kapsamında Roketsan tarafından geliştirilen OMTAS füzesi taşıyıcılı, FNSS Savunma üretimi Kaplan ve Pars STA'ların teslimatlarının sürdüğünü bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla FNSS Savunma üretimi Kaplan ve Pars STA'ların teslimatlarının sürdüğünü kaydetti.
Demir paylaşımında, "Silah Taşıyıcı Araçlar Projemiz kapsamında @roketsan tarafından geliştirilen #OMTAS füzesi taşıyıcılı @FNSS_Savunma üretimi KAPLAN ve PARS STA’ların teslimatlarına devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. (MH-
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