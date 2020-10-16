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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Kapıyı kilitleyip evini yakmak istedi

Kapıyı kilitleyip evini yakmak istedi

kapıyı açmaya çalışan itfaiye ekipleri

Polis Madde Bağımlısı Polis Ekipleri 

-polislerin içeri silahlarıyla girmesi
-şahsın kelepçelenerek çıkartılması

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, yaşadığı evin kapısını kilitleyip yakmak istedi. Polisin çağırması üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, kapıyı açarken zanlı polis tarafından gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre madde bağımlısı olan Halil T., yaşadığı evin kapısını kilitleyerek yakmak istedi.Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açamayınca itfaiyeye haber verdi. Eve giden itfaiye ekipleri kapının kilidini demir kesme makasıyla kesip açtı. Silahlarını çekerek içeri giren polisler, evi ateşe vermek isteyen şahsı kelepçeleyerek gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Şİ-LO-Y
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