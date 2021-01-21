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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kapısını kırarak girdiği daireden husumetlisine pusu kurdu

Kapısını kırarak girdiği daireden husumetlisine pusu kurdu

Olayın işlendiği yerden görüntü

Doğalgaz Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Ameliyat Saldırı 

-Kanlardan görüntü
-Ateş edildiği iddia edilen binadan görüntü
-Ölen adamın aracından görüntü
-Kuzen ile röp.
-Detaylar

( DENİZLİ )- Kapısını çaldığı evine girmeyi bekleyen genç tesisatçı, kurşunların hedefi oldu- Daha önce 7 kez araçlarının lastikleri kesilen tesisatçı, işten dönen eşi tarafından kanlar içinde bulundu DENİZLİ

- Denizli’de, boş dairenin kapısını kırarak içeride pusu kuran şüpheli, kapının açılmasını bekleyen husumetlisine kurşun yağdırdı. Daha önce 7 kez araçlarının lastikleri kesilen genç tesisatçı, işten dönen eşi tarafından kanlar içinde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.Olay, Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde işten evine dönen doğalgaz tesisatçısı Burak Durna (27), zile basarak kapının açılmasını beklemeye başladı.
Bu sırada yan binanın 1. katında bulunan boş daireden Durna'ya ateş edildi. Rastgele ateş edilen Durna, ensesi ve omzuna isabet edilen kurşunlar nedeniyle bir anda yere yığıldı. Aynı dakikalarda Durna'nın işten dönen eşi Seher Durna, eşini kapının önünde kanlar içerisinde buldu. Fenalık geçiren kadının feryatlarını duyan komşularının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Burak Durna, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Boş daireye pusu kurmuşlarOlayın yaşadığı akşam saatlerinde önce intihar sanılan olayın cinayet olduğunun ortaya çıkmasının ardından, Olay Yeri İnceleme ile Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri Burak Durna'nın saldırıya uğradığı bina ve çevresinde sabah geniş çaplı araştırma başlattı. Durna'ya ait evin hemen yanındaki apartmanın 1. katında bulunan boş dairede incelemede bulunan ekipler, dairenin kapısının kırılarak içeri girildiğini tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, boş daireye pusu kurarak husumetlisini öldüren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Daha önce 7 kez lastikleri kesilmişYapılan araştırmada geçtiğimiz 4 ay içerisinde Burak Durna'ya ait 20 BKC 91 plakalı minibüsün 7 kez lastiklerinin kesildiği öğrenildi. Çekindiği için bu konuda şikayetçi olmayan Durna'nın işten geldiği sırada kurşun yağmuruna tutulduğunu belirten kuzeni Ahmet Çam, “Akşam zile basıyor. Zile bastığı sırada ateş ediyorlar. Vuruluyor, yere yığılıyor. Hastaneye götürüldü. Bizim bildiğimiz sadece bu. Ama 7 sefer tekerinin kesildiğini biliyoruz. Daha önce tekerlerinin kesildiğini emniyete bildirmemiş. Aniden vuruyorlar. Sırtından ve kafasından vurmuşlar” dedi.

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