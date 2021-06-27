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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Kapının üzerinden atlamaya çalışan çocuğun koluna demir çubuk saplandı

Kapının üzerinden atlamaya çalışan çocuğun koluna demir çubuk saplandı

İtfaiye ekiplerinin demir parmaklığa takılan çocuğu kurtarma

Parmak Demir Korkuluk Korkuluk Demir Çubuk Yardım Talebi 

-Korkuluk parmaklıklarının kesilmesi

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’da evinin bulunduğu sitedeki kapının üzerinden atlamaya çalışan 9 yaşındaki Yasin Yeşil’in koluna demir çubuk saplandı. Alınan bilgilere göre, Batman Tilmerç Mahallesi'nde evinin bulunduğu sitenin demir korkuluklu kapısının üzerinden atlamaya çalışan 9 yaşındaki Yasin Yeşil’in dengesini kaybetmesiyle kapı üzerinde bulunan demir çubuklardan biri kolunun bilek ve dirsek arasına saplandı. Saplanan demir nedeniyle büyük acı yaşayan Yasin’in bağırması üzerine imdadına koşan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Kısa sürede kazanın yaşandığı yere gelen İtfaiye ekipleri, demir kesme makası ile parmaklıkları keserek Yasin'i koluna saplı demirle bulunduğu yerden çıkardı. Ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yasin'e yapılan müdahaleyle koluna saplı demir çubuk çıkarıldı. Çok korktuğu gözlenen Yasin Yeşil’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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