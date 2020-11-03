- Kapıları çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı

--Adliye



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ'da bir iş hanının kapılarını ve 20 bin TL'lik 70 adet levhayı çalan hırsızlık şüphelisi polisin çalışmasıyla yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da farklı tarihlerde bir iş hanının 4 adet alüminyum kapısı ile bir inşaattan 70 adet saç levha çalındı. Hırsızlık olayları ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüpheli şahsın M.F.G. olduğu belirlendi. Bunun üzerine şüphelinin adresi tespit edilerek yapılan baskında yakalandı. Yakalanan şüphelinin yeni başlamak üzere olan inşaattan saç levhaları çalarken, çevrede kendisini görenlere, kendine ait olduğunu söylediği öğrenildi. Emniyette ifadesi alınan şüpheli hırsızlık suçlarından adliyeye sevk edildi. (CK-HİV-Y)



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