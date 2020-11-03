Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
- Kapıları çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı

- Kapıları çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı

-şüpheli adliyeye sevki

Polis Akalan Hırsız Alüminyum 

--Adliye

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da bir iş hanının kapılarını ve 20 bin TL'lik 70 adet levhayı çalan hırsızlık şüphelisi polisin çalışmasıyla yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da farklı tarihlerde bir iş hanının 4 adet alüminyum kapısı ile bir inşaattan 70 adet saç levha çalındı. Hırsızlık olayları ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüpheli şahsın M.F.G. olduğu belirlendi. Bunun üzerine şüphelinin adresi tespit edilerek yapılan baskında yakalandı. Yakalanan şüphelinin yeni başlamak üzere olan inşaattan saç levhaları çalarken, çevrede kendisini görenlere, kendine ait olduğunu söylediği öğrenildi. Emniyette ifadesi alınan şüpheli hırsızlık suçlarından adliyeye sevk edildi. (CK-HİV-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı