Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerin dönüş çilesi

-Gümrükte gurbetçilerin dönüş çilesi

-Edirne Kapıkule Sınır Kapısında gurbetçi yoğunluğundan görüntüler

-Gurbetçilerin sıcaktan korunmak için gölgelik alanlarda dinlenmesinden görüntü

-Kapıkule'de araç yoğunluğundan görüntüler

-Dönüş yolunda sıra bekleyen gurbetçilerden röportajlar

-Genel detaylar



( EDİRNE -ÖZEL-DRONE)- Bulgaristan tarafındaki uzayan işlemler çileye dönüşüyor EDİRNE



– Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirdikten sonra dönüş için Kapıkule Sınır Kapısına giden gurbetçilerin Bulgaristan ve diğer ülkelerin saatler süren işlem sırası sebebiyle bekleyişler çileye dönüşüyor.Edirne Kapıkule Sınır Kapısında gurbetçilerin dönüşü çileye dönüştü. Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirdikten sonra dönüş için Kapıkule Sınır Kapısına giden gurbetçiler, Bulgaristan ve diğer ülkelerin gümrük kapılarında saatler süren işlem kuyruğu sebebiyle yorgun düşerek, gölge alanlarda serinledi. Binlerce gurbetçinin saatlerce beklediği gümrükte, yorgun düşenler, yetkililere uzun bekleyiş süresine çözüm bulması çağrısında bulundu.Kapıkule’de sıra bekleyen gurbetçi Metin Duran, “İstanbul’dan biz sabah saat 9 buçukta geldik. Saat şu anda 3 buçuk ve halen buradayız. Daha pasaport kontrolünden bile geçemedik. Bekliyoruz bakalım. Allah kolaylık versin. Kapıkule çok kalabalık olduğu için insanlar oturacak ve serin yer bulamıyor. Yani o kadar çok yoğunluk vardı ki biz geldiğimizde burada bine yakın araç vardı. Bu araçların içinde 4’er insan sayarsan 4 bin insan eder. Sığınacak yer yok. Artık insanlar sığınacak gölgelik bir yer bulamayınca ağaç gölgesi olsun, araba gölgesi olsun, gölgelik bir yer bulunca orada oturup dinleniyorlar” dedi.

Gurbetçilerden Ahmet İnceyol da, "Türkiye’de güzel bir tatilimiz oldu. Malum pandemi sebebiyle biz gurbetçiler 2 sene boyunca gelemedik. Sabah saat 10.00'da Sakarya’dan buraya geldim. Yaklaşık 5-6 saat burada bekleme süremiz oldu, daha da bekleyeceğiz gibi görünüyor. Problem değil söz konusu vatan ise gerisi teferruat diyoruz” şeklinde konuştu.

Almanya’ya gitmek için dönüş yolculuğuna çıkan gurbetçi Metin Taşkın ise, “Aile bütünlüğünü ziyaret etmek amacıyla çıktık yollara, şu anda gümrük kapılarında beklemekteyiz. Bulgaristan’da yaşanan sıkıntılardan dolayı bu şekilde rezil rüsva oluyor millet, gerekli bir önlem alınırsa çok mutlu oluruz” ifadelerini kullandı.Almanya’ya doğru dönüş yolculuğu için bekleyen Mehmet Karadağ da, “Saat 10’dan beridir burada sıra bekliyoruz. Çocuklarımız burada perişan durumdalar yoğunluk çok fazla yani ilgili makamlardan rica ediyoruz bu sorunları çözsünler her sene bu sıkıntı var gurbetçiler burada giderken perişan oluyorlar saatlerce mağdur oluyoruz. Burada bekleme süreleri çok uzun oluyor” diye konuştu.



