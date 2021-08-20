Kapıkule'den saatte 230 araç geçiyor

-EDİRNE VALİ YARDIMCISI ALİ UYSAL'IN AÇIKLAMALARI

-GURBETÇİ YOĞUNLUĞUNDAN DETAY

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( EDİRNE )-Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal: "Son 4 saatte geçiş sürecini, araç sayısını yüzde 30 arttırdık, saat başına şu anda 230'ları buldu"- "Bin 200 araçlık otoparkımız var" EDİRNE



- Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirip dönüş yoluna geçen gurbetçiler, Edirne’nin Kapıkule Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturuyor. Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, "Son 4 saatte geçiş sürecini, araç sayısını yüzde 30 arttırdık, saat başına şu anda 230'ları buldu" dedi.

"Çalıştığınız ülkelere dönüşe Pazar-Pazartesi ve Salı günlerine kaydırırsanız bekleme süreniz de azalacak" diyerek gurbetçilere seslenen Edirne Vali Yardımcısı ve Kapıkule Mülki İdare Amiri Ali Uysal, Kapıkule Sınır Kapısı’nda özellikle Çarşamba’dan Cumartesi’ye kadar yoğunluk oluştuğunu hatırlattı. Vali Yardımcısı Uysal, dönüş yolculuğuna geçen gurbetçilere çile çekmemek için çıkışlarını hafta geneline yaymaları tavsiyesinde bulundu. Gurbetçilerin geliş ve gidişleriyle ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Uysal, bekleme sürelerinin azalması için çıkışların aynı günlere sıkıştırılmaması gerektiğini söyledi.



“Çile çekmemek için dönüşleri günlere yaydırın” Bulgaristan tarafıyla gerekli görüşmelerin yapıldığını da aktaran Uysal, "Bizim Bulgar tarafıyla çok güzel ilişkilerimiz var. Son 4 saatte geçiş sürecini, araç sayısını yüzde 30 arttırdık. Saat başına şu anda 230'ları buldu. Yani bu 180'lerdeydi. Biz bunu ne kadar arttırırsak artıralım çok yoğun bir geliş var. Günde 8 bin aracı bulan girişler olmuş. Eğer burada günde 7-8 bin araç çıkmaya çalışırsa karşının aldığı ortalama rakam şu anda 4 bin. Bu nedenle gurbetçilerimize sesleniyoruz, lütfen çalıştığınız ülkelere dönüşü, belki Türkiye'de birkaç gün daha kalmamış olacaksınız ama bu çileyi çekmemek için pazar, pazartesi ve salı günlerine kaydırırsak, burada çok fazla bekleme süresi olmayacak” ifadelerine yer verdi. "Ekipler çok güzel koordinasyon içinde çalıştı" Kapıkule’de 2018 ve 2019 yılına göre bu sene çok hızlı bir geçiş süreci yaşandığını söyleyen Vali Yardımcısı Ali Uysak, yurda gelişlerde sahanın tam dolu olmasına rağmen en fazla 45 dakikada geçiş yaptıklarını belirtti.

Bekleme olduğu zamanların ve istisnai durumların olduğunu ifade eden Uysal, Covid-19 tedbirleri kapsamında gümrük, polis ve sağlık teşkilatının çok güzel bir koordinasyon içerisinde çalıştığını dile getirdi. "Bin 200 araçlık otoparkımız var" Gurbetçilerin çok hızlı bir şekilde ülkeye giriş yaptığını ve şuanda da aynı şekilde dönüş yolculuğuna geçtiğini söyleyen Uysal, "Gurbetçilerimiz çalıştıkları ülkelere geri dönüyor. Biz çıkışlarda her türlü tedbiri aldık. Bin 200 araçlık bir otoparkımız var. Ücretsiz ikram stantları var. Vatandaşlarımızın bekleme yaparken her türlü konforunu, ihtiyacını düşünerek karşıladık. Elimizde olmayan nedenlerden dolayı komşu ülkemiz Bulgaristan’ın kendi mevzuatını uygulamak zorunda olduğu durumlar var. Bu prosedürler geçiş sürecini yavaşlatıyor" diye konuştu.

"Gurbetçilerimizden dönüşleri günlere yaymalarını istiyoruz" Özellikle çarşambadan itibaren cumartesi gününe kadar yoğun yoğunluk yaşandığını vurgulayan Uysal, bunun sebebinin ise gurbetçilerin pazartesi işe başlayacak olmalarından dolayı acele etmelerinden kaynaklandığını belirtti.

"Bekleme süresi yüzde 50 azalacak" Gurbetçilerin Türkiye’de 2 gün daha fazla zaman geçirebilmek adına geçişlerini özellikle perşembe ve cuma günü yaptıklarının altını çizen Uysal, "Bu da çok yoğunluk oluşmasına sebep oluyor. Bundan dolayı 10-12 saate varan bekleme süreleri var. Bu da bizi çok rahatsız ediyor. Geçiş zamanlarını biraz daha pazar, pazartesi ve salıya kaydırabilirlerse buradaki bekleme süreleri yüzde 50 azalacaktır" şeklinde açıklamada bulundu. Türkiye'nin Bulgar tarafıyla çok güzel ilişkileri olduğunu söyleyen Uysal, son 4 saatte geçiş sürecini daha da hızlandırdıklarını aktardı. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan günde 8 bin araç girişi olduğunu belirten Uysal, gurbetçilere yaşadıkları ülkelere dönüşte bu kuyruk çilesini çekmemek için pazar, pazartesi ve salı günlerine yayarak gelmeleri tavsiyesinde bulundu.

