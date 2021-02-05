Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Kapıkule’de 23 adet yavru köpek ele geçirildi

Kapıkule’de 23 adet yavru köpek ele geçirildi

köpeklerin görüntüleri

Yavru Köpek Köpek Bild İstihbarat 

-detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda yurda giriş yapan bir otobüs içerisinde yapılan aramada, 4 adet köpek kafesi içerisinde toplam 23 adet tarier cinsi yavru köpek ele geçirildi.Romanya’dan Türkiye’ye giriş yapan bir otobüs içerisinde yapılan aramada, Kapıkule Gümrük Muhafaza ve İstihbarat ekipleri tarafından, 4 adet köpek kafesi içerisinde, 23 adet traier cinsi yavru köpek ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındığı bildirildi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı