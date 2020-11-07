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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kapı önünde ders çalışan çocuklara da aldırmadı...Okul önünde alkol alan kadın kamerada

Kapı önünde ders çalışan çocuklara da aldırmadı...Okul önünde alkol alan kadın kamerada

ALKOL ALDIĞI BARDAĞI FIRLATMASI

Yaşlı Kadın Ders Çalış Çalışan Çocuklar Cep Telefonu Öğrenciler 

-YANINDA DERS ÇALIŞAN ÇOCUK
-DERS ÇALIŞAN ÇOCUĞUN İÇKİ İÇTİ DEMESİ
-KADININ KIZI VE TORUNUN YANINA GİTMESİ
-CEP TELEFONU İLE KONUŞMASI VE SİGARA İÇMESİ

( ANTALYA )- Elindeki alkol dolu bardağı da fırlatıp atan kadın, kalkıp yoluna devam etti ANTALYA

- Antalya'da yaşlı kadın okul girişinde ders çalışan öğrencinin yanında alkol alırken görüntülendi. Kadın, kutudan pet bardağa aktardığı alkolü içtikten sonra bardağı da fırlatıp okul önünden ayrıldı. Manavgat ilçesinde kızlarıyla birlikte daha önce dilencilik yaparken görüntülenen Dürdane U. isimli yaşlı kadın, Manavgat’ın merkezinde bulunan Çağlayan İlköğretim Okulu'nun giriş kapısında yanında ders çalışan öğrenciye aldırış etmeksizin alkol aldı. Yaşlı kadın öğrencilerin ve velilerin derse girmek için beklediği sırada okulun diğer kapısının önünde kaldırıma oturup alkol alırken kameralara yakalandı. Kutudaki alkolü çevredekilere aldırış etmeksizin pet bardağa doldurup içen kadın, bir anda bardağı fırlatıp kalktığı gibi Hisar camisi önünde kendisini bekleyen kızı ve torununun yanına gitti. Oturduğu bankta bir taraftan cep telefonuyla görüşme yaparken diğer taraftan da sigara içmeyi ihmal etmeyen kadın bir süre sonra da pusetteki torunu ve kızı ile birlikte yoluna devam etti.
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