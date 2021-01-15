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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kapı korkuluklarından geçemedi, itfaiye kurtardı

Kapı korkuluklarından geçemedi, itfaiye kurtardı

Köpeğin kurtarılması

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Sokak Köpeği Demir Korkuluk Korkuluk Köpek 


- Balıkesir’in Edremit ilçesinde, bir sitenin bahçe kapısındaki demir korkuluklardan geçmek isteyen, geçemeyerek mahsur kalan sokak köpeği, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Akçay- Altınkum Mahallesi'nde bir sokak köpeği sitenin bahçe kapısındaki demir korkulukların arasından geçmeye çalışırken sıkıştı. Saatlerce mahsur kalan köpeği görenler bir yandan yemek ve su verirken itfaiyeden de yardım istedi. Gelen itfaiye ekibi, sokak köpeğini kurtardı. Sağlık durumu kötü olan köpek, belediye veteriner ekiplerine teslim edildi. (BT-
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