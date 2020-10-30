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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Kapı komşusu akrabalar arasında döner bıçaklı ve baltalı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Kapı komşusu akrabalar arasında döner bıçaklı ve baltalı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Olayda cinayet şüphelisi araca bindirilirken görüntü

Ahşap Ev Döner Bıçağı Silahlı Kavga Cenaze Aracı Polis Ekipleri 

-Olayda fenalaşan kadın ambulansa bindirilirken görüntü
-Ambulanslardan detaylar
-Olay yeri İnceleme ekibinden detaylar
-Ahmet Akan'ın üstü kapalı cesetinden detaylar
-Olay yerinden detaylar

( KIRIKKALE )- Akrabasını tabancayla vurarak öldürdü KIRIKKALE

- Kırıkkale'de kapı komşusu iki akrabanın balta ve döner bıçağıyla birbirine girdiği silahlı kavgada, tabancayla vurulan 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.Olay, öğle saatlerinde merkez Gündoğdu Mahallesi Dedekorkut Caddesi üzerindeki tek katlı bir ahşap evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapı komşu akraba olan Bilal Akan ile Ahmet Akan arasındaki husumet nedeniyle evin bahçesinde tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle balta, keser ve döner bıçağının kullanıldığı kavgada, Gülümer Akan, Züleyha Akan ve Ozan Akan yaralandı. Bilal Akan ise akrabası Ahmet Akan’ı tabanca ile vurarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ahmet Akan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise ambulanslar ile Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Akan'ın cesedi ise cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.Cinayet şüphelisi 1 kişi gözaltındaCumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Bilal Akan emniyete götürüldü. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise kavgada kullanılan silah, balta, keser ve döner bıçağını muhafaza altına aldı.Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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