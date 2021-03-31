Kapı kilidine parmağını sıkıştıran çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti

- Sivas’ta parmağını topuzlu kapı kilidine sıkıştıran küçük çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye ekipleri, spiralle topuzlu kilidi keserek küçük çocuğa yardım etti. Sivas’ta 5 yaşındaki Berat Sarıkaya isimli bir çocuk, oyun oynadığı esnada parmağını topuzlu kapı kilidine sıkıştırdı. Kilitten, çocuğun parmağını çıkaramayan aile durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, Akdeğirmen mahallesindeki eve giderek kilide spiralle müdahale etti. Çocuğun parmağının sıkıştığı topuzlu kilit, yaklaşık 15 dakika süren operasyonla spiralle kesildi. Aile ve itfaiye ekipleri, kilidin çocuğun zarar görmeden çıkarılmasıyla rahat nefes aldı. Operasyon esnasında ailenin ve küçük çocuğun yaşadığı zor anlar kameraya yansıdı.
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