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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kapı kapı gezerek ücretsiz 1000 adet pide dağıttılar

Kapı kapı gezerek ücretsiz 1000 adet pide dağıttılar

-Kızılay Şube Başkanı Aydın Ergenç röportaj

Hafta Sonu Sosyal Sorumluluk Projesi Kan Bağışı Sosyal Sorumluluk 

--Pide dağıtımından detay
--Vatandaşlardan detay

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak Türk Kızılay Şubesi bağlı gönüllü gençler sosyal sorumluluk projesi kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında ücretsiz olarak 1000 adet pide dağıtımı yaptı. Zonguldak Türk Kızılay Şubesine bağlı gönüllü gençler sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyacı olan aileleri sevindirdi. Kızılay'ın gönüllü gençleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek Fındık suyu Mahalllesi'ne gidip ücretsiz olarak 1000 adet pide dağıtımı yaptı. Yediden yetmişe herkesin büyük ilgi gösterdiği pide dağıtımına vatandaşlarda Kızılay ekibine teşekkür etti. Öte yandan pide dağıtımının önümüzdeki günlerde başka maillerde de devam edeceği öğrenildi. Zonguldak Kızılay Şubesi Başkanı Aydın Ergenç, ''Türk Kızılay Zonguldak Şubesi, Gençlik Kollarımız, Kadın Kollarımız birlikte hafta sonunu fırsat bilerek 1000 adet pide dağıtımı yapacağız. Fındık Suyu mahallerine bu hafta gireceğiz. Önümüzde ki hafta da diğer mahallelere girerek etkinliğimiz devam edecek. Ayrıca 2 ekibimiz kan bağışı için periyodik gidiyorlar. Emral Çarşının orada sergi salonunda da iftar sonra başlayıp saat 24:00'a kadar devam ediyoruz. Gerçekten kan stoklarımız baya azaldı. Ayrıca kadın bağışçılarımızı da bekliyoruz. Kadınlarımız çok az. Kadın bağışçılarımıza da etkinlik yapmayı planlıyoruz. Kan bağışçılarımız şunu versinler verdikleri kan check-up yapılıyor. Bütün Zonguldaklı hemşirelerimizi kan bağışı etkinliğine de davet ediyorum'' diye konuştu.
(ECB-OA-
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